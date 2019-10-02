О подписке на автомобили Hyundai стало известно в конце июля, когда сообщалось, что машины марки будут доступны на онлайн-платформе с названием Hyundai Mobility.

На выбор клиенту предлагается три варианта подписки. Участниками стали автомобили Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобус H-1.

С вариантом City, клиенту предложат машину от часа до 24 часов. Country предлагает подписку от 1 дня до 1 месяца, а в рамках Freedom можно оформить подписку сроком от 1 месяца до одного года. Теперь Hyundai назвал цены на автомобили по подписке в России, отметив, что все доступные модели предложат только в топовых комплектациях.

Помимо этого, предоставленные в рамках Hyundai Mobility авто застрахованы, имеют полезные аксессуары, в том числе и набор автомобилиста, детское кресло, USB-зарядка, комплект зимней резины и другое.

В рамках тарифа Freedom предоставляется ежемесячный пробег 2 500 км или 30 тыс. километров в год. Оформление подписки на 12 месяцев для Santa Fe обойдется в 45 900 рублей в месяц, для Tucson определена стоимость в 35 900 рублей, а для Creta и H-1 29 900 и 49 900 рублей минимум соответственно.

Платеж можно снизить за счет выбора оптимального пробега. Например, 1000 км в месяц – 12 тыс. рублей в год.

В подписке Freedom еще включена доставка и возврат автомобиля к клиенту или от него.

В подписке Country предоставляет возможность взять машины от нескольких дней или недель, что будет интересно клиентам, желающим отправится в путешествие или командировку.

В таком случае стоимость подписки в зависимости от срока составит от 5 550 рублей на Santa Fe, от 4 050 рублей на Tucson, от 3 000 рублей на Creta и от 5 050 рублей на Н1 в сутки.

Третий вариант подписки City позволяет, например, протестировать кроссоверы и тут стоимость составит от 650 до 800 рублей за час в зависимости от модели.

Уже с 14 октября клиентам станет доступно приложение Hyundai Mobility в App Store и Google Play.

После регистрации в приложении пользователь сможет забронировать авто и заплатить за подписку онлайн, а выбранную машину предлагают забрать у одного из 12 автосалона марки в Москве. Именно столько дилеров будет доступно на старте запуска проекта.