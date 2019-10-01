С 1 октября в России стартовали официальные продажи нового поколения седана Mazda 3.
Новый седан Mazda 3 появился у российских дилеров
01.10.2019 15:08
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Хэтчбек этой модели уже давно продается, а теперь в продажу поступил и седан, который доступен для покупки только в одной комплектации.
Оценили новинку в 1 570 000 рублей, но за дополнительную плату можно заказать некоторые опции.
Моторная гамма представлена полуторалитровым 120-сильным двигателем, пару которому составит 6-скоростной автомат.
В комплектации седана есть 7 подушек безопасности, климат-контроль на две зоны, обгорев передних сидений, датчики дождя и света, светодиодные фары и многое другое.
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