KIA обновила комплектации российского седана KIA Cerato

Автопроизводитель KIA объявил о старте продаж в России седана KIA Cerato с обновленными комплектациями.

В частности, начальная версия не получила изменений и предлагается по цене 1 134 900 рублей. При этом комплектации от Luxe и выше теперь имеют поддержку сервисов Яндекс, в числе которых навигатор и голосовой помощник «Алиса».

Седан с новыми сервисами продается по цене от 1 204 900 до 1 469 900 рублей в зависимости от комплектации.

В исполнении Luxe для седана теперь доступна информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном и камерой заднего вида.

В «Престиже» добавили систему бесключевого доступа, запуск двигателя с кнопки и электропривод зеркал заднего вида.

Топовыми стали комплектации GT Line и GT Line+, которые пришли на смену комплектациям Premium и Premium+.

Автомобиль в таких модификациях будет отличаться внешностью и оформлением салона, тем же списком оборудования, что и в Premium и Premium+, но с сервисами Яндекса.