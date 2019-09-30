Toyota показала полноприводную версию седана Toyota Camry

Toyota на домашнем рынке представила полноприводную версию седана Camry. Такая модификация получила гибридную силовую установку и электрический мотор на задней оси.

Японская компания для жителей северных и горных районов Японии разработала Toyota Camry, в которой задние колеса приводятся в движение дополнительным электромотором.

Он будет включаться на скользкой дороге и помогать ДВС.

Под капотом полноприводной Camry установлен гибридный агрегат, созданный на базе 2,5-литрового ДВС.

Суммарная отдача силовой установки составляет 211 лошадиных сил. С задним электромотором пиковая мощность вырастает до 218 л.с.

Как заявляет производитель, дополнительный электрический мотор включается только при старте и автоматически выключается, если скорость будет превышена на 10 км/ч.

Новая версия Camry к названию получила приставку e-Four. Ее продажи начнутся в середине декабря текущего года. О ценах пока ничего не сообщают.