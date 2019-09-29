Новый Land Rover Defender получит дистанционное управление

В Land Rover для нового «Дефендера» сделают режим удалённого контроля, а такая функция будет полезна водителям на сложном бездорожье.

Главный инженер нового поколения внедорожника изданию Autocar рассказал, что Defender имеет большие возможности для бездорожья, и на этом автомобиле можно забраться очень далеко.

Для помощи водителю в машине планируют реализовать удаленный контроль, за счет которого на сложных участках водитель может со стороны управлять машиной и преодолевать препятствия.

Такая функция уже существует, но пока ее невозможно установить из-за законодательных вопросов.

При этом компания Land Rover уже тестирует «Дефендеры» с удалённым контролем.