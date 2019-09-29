В Land Rover для нового «Дефендера» сделают режим удалённого контроля, а такая функция будет полезна водителям на сложном бездорожье.
Новый Land Rover Defender получит дистанционное управление
29.09.2019 20:56
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Главный инженер нового поколения внедорожника изданию Autocar рассказал, что Defender имеет большие возможности для бездорожья, и на этом автомобиле можно забраться очень далеко.
Для помощи водителю в машине планируют реализовать удаленный контроль, за счет которого на сложных участках водитель может со стороны управлять машиной и преодолевать препятствия.
Такая функция уже существует, но пока ее невозможно установить из-за законодательных вопросов.
При этом компания Land Rover уже тестирует «Дефендеры» с удалённым контролем.
Land Rover Defender доберется до РФ во второй половине 2020 года
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