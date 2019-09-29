Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел за пределы Индии

Как рассказали в компании, бюджетный кроссовер Renault Triber уже отправили в Индонезию. Первая партия автомобиля уже отправлена и в ближайшее время стартуют официальные продажи.

В дальнейшем кроссовер поступит в продажу и в других странах, но каких конкретно информации не раскрывают. Напомним, что семиместный кроссовер поступил в продажу в Индии 28 августа.

Эта модель имеет много общего с Datsun Cross и предлагается по цене от 650 тыс. рупий или около 600 тыс. рублей.