Новый кроссовер, получивший длину менее 4 метров, выходит за пределы индийского рынка.
Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел за пределы Индии
29.09.2019 18:00
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Как рассказали в компании, бюджетный кроссовер Renault Triber уже отправили в Индонезию. Первая партия автомобиля уже отправлена и в ближайшее время стартуют официальные продажи.
В дальнейшем кроссовер поступит в продажу и в других странах, но каких конкретно информации не раскрывают. Напомним, что семиместный кроссовер поступил в продажу в Индии 28 августа.
Эта модель имеет много общего с Datsun Cross и предлагается по цене от 650 тыс. рупий или около 600 тыс. рублей.
Renault представил 7-местный четырехметровый кроссовер Renault Triber
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