Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE замечены на парковке в Минске

Новые модели были замечены на парковке в Минске.

Geely на тесты вывела седан GE и кроссовер SX11, который на экспорт будет поставляться под названием Coolray.

В будущем GE и SX1 будут собирать на заводе «БелДжи», а до конца года будет произведено по 200 экземпляров, но это будут так называемые установочные партии.

На эти модели пока даже не оформили Одобрение технического средства.

До выхода на рынок GE и SX1 должны будут пройти полноценный цикл испытаний, и возможно в дальнейшем они сменят на конвейере одну из существующих моделей.

Сейчас на заводе «БелДжи» выпускается седан Emgrand 7 и кроссоверы Atlas и Emgrand X7, но ради новой модели от одной из существующих придется отказаться.

Geely GE и SX11 в России представили на Московском автосалоне.