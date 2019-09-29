Новые модели были замечены на парковке в Минске.
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE замечены на парковке в Минске
Geely на тесты вывела седан GE и кроссовер SX11, который на экспорт будет поставляться под названием Coolray.
В будущем GE и SX1 будут собирать на заводе «БелДжи», а до конца года будет произведено по 200 экземпляров, но это будут так называемые установочные партии.
На эти модели пока даже не оформили Одобрение технического средства.
До выхода на рынок GE и SX1 должны будут пройти полноценный цикл испытаний, и возможно в дальнейшем они сменят на конвейере одну из существующих моделей.
Сейчас на заводе «БелДжи» выпускается седан Emgrand 7 и кроссоверы Atlas и Emgrand X7, но ради новой модели от одной из существующих придется отказаться.
Geely GE и SX11 в России представили на Московском автосалоне.
Новые Джили с завода под Борисовом pic.twitter.com/wKMljUoDrK
— Victor M (@victor___m) 27 сентября 2019 г.