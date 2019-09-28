«Шкода» — автомобили которые подходят всем

«Шкода» – чешский автомобиль, популярность которого сегодня становится все выше. К примеру, за предыдущий год больше 370000 данных авто были куплены автомобилистами со всего мира.

Преимущества «Шкоды» перед прочими автомобилями

Купить шкоду в Нижнем Новгороде можно у официального дилера agat-skoda.ru. Покупая автомобиль у официоза вы получаете гарантию и новую машину. Авто марки «Шкода» имеют следующие преимущества, выгодно отличающие их от конкурентов:

Надежность. Автомобили «Шкода» являются эталоном безопасности, имеют длительный эксплуатационный период. Машины данной марки не просто так применяются в различных государствах мира (в том числе РФ) в качестве автомобилей для полицейских, развоза высокопоставленных лиц. Проведенные краш-тесты и тест-драйвы доказывают, что в надежности «Шкоды» можно не сомневаться. Практичность. Багажный отсек высокой вместительности, качественно отделанный салон, малые затраты горючего – от авто с такими характеристиками не откажется ни один автомобилист. Привлекательный внешний вид. Сколько бы не говорили эксперты про наскучивший дизайн «Шкоды», множество автомобилистов все равно отдают предпочтение именно ей, а не новомодным машинам. Это неудивительно, ведь классический дизайн сохраняет свою актуальность во все времена. Демократичная стоимость. В простейший комплектации, которая включает все, что необходимо для нормальной эксплуатации авто, «Шкода» стоит чуть более 550000 руб. Далеко не каждый конкурент способен предложить такие же качественные автомобили по настолько низкой цене. Доступность обслуживания. Приобрести запасные части для «Шкоды» очень легко, так как они продаются не только в официальных дилерских магазинах, но и в других торговых точках.

Почему покупать автомобиль нужно у официального дилера

Приобретая авто у официального дилера соответствующей марки, вы гарантируете себе, что получите качественный автомобиль, который прослужит вам без каких-либо сбоев в течение всего эксплуатационного периода. Это гораздо более лучший вариант, чем приобретение машины у перекупщиков и частных лиц.

«Шкода» – одна из лучших марок автомобилей на данный момент. Авто Skoda можно использовать как для семейных, так и для деловых поездок, и даже для выездов на природу. Поэтому у вас нет никаких причин отказываться от машины этой марки в пользу другой.