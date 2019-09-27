Предшественник кроссовера выпускается с 2014 года, но уже компания готовит смену поколений для модели.

Новый Mitsubishi Outlander впервые заметили во время тестов в камуфляжной пленке, но несмотря на ее наличие можно заметить некоторые сходства дизайна с концептом Engelberg Tourer.

Этот прототип и стал основной для нового поколения автомобиля. Предполагается, что новый Outlander получит и силовую установку от концепта.

Речь идет о гибридной установке, в основе которой будет 2,4-литровый двигатель. В прототипа заявленный запас хода составит 69 км на одной электротяге.

Среди обычных ДВС для кроссовера предложат 1,5-литровый турбодвигатель и возможно остается шестицилиндровый агрегат. О дате презентации новой генерации Outlander информации пока нет.