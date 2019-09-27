Китайский двойник Hyundai Santa Fe найден в базе Роспатента

В базе ведомства найден кроссовер Haima 8S, который имеет внешность, схожую на новый Hyundai Santa Fe. При этом в салоне китайской модели сходств с «оригиналом» намного меньше.

Стоит отметить, что Haima уже несколько лет как покинула российский рынок, но возможно уже скоро бренд объявит о своем возвращении.

Что касается Haima 8S, то на китайском рынке он предлагается с богатым списком оснащенности, а его линейка двигателей представлена турбированным 1,6-литровым двигателем с отдачей 194 л.с.

Среди трансмиссий предлагается шестискоростная механика или автомат. В Китае этот кроссовер продается по цене чуть более 700 тыс. рублей в эквиваленте.