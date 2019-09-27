УАЗ «Патриот» для армии остался без автоматической КП

Российский производитель внедорожников сертифицировал две новые модификации «Патриота», который будут поставлять по госзаказу для армии.

Первый внедорожник 3163-103-61 предназначен для повседневной деятельности войск, а вторая модель 3163-103-62 уже разработана для военной автомобильной инспекции.

Сертифицированные машины будут оснащаться 2,7-литровым мотором ЗМЗ-40906 мощностью 150 л.с.

Трансмиссия в версиях 3163-103-61 и 3163-103-62 только пятиступенчатая механическая, а автоматическая коробка для этих версий не предусмотрена.

В военных версиях «Патриотов» на 200 кг увеличена грузоподъёмность. Для этого внедорожники оснастили гидропневматическими амортизаторами телескопического типа двухстороннего действия, тогда как в гражданских версиях используются газонаполненные амортизаторы.