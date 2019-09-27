Кроссовер Geely Emgrand X7 стал мощнее и получил другой салон

Компания Geely провела очередной рестайлинг своего кроссовера Vision X6. На российском рынке данная модель больше известна под названием Emgrand X7.

Geely Vision X6 пережил уже четыре рестайлинга, и сейчас китайская компания сделала самое большое обновление для «паркетника».

В экстерьере внедорожника спереди изменили радиаторную решетку и бампера. Оптика осталась без изменений.

Корма машины была переделана полностью, и там появилась новая дверь багажника, полностью изменились задние фонари, которые расположены горизонтально и между ними добавили хромированную планку с обозначениями бренда.

С очередным обновлением колесная база кроссовера осталась без изменений, а вот длина немного выросла и теперь она составляет 4 546 мм.

В салоне Geely Vision X6 тоже много изменений, где появилась полностью переделанная центральная панель с большим мультимедийным экраном, расположенным на верхней части панели.

Также модернизации подвергся руль, блок управления климатом и селектор коробки передач.

Рестайлинговый Geely Vision X6 теперь будет предлагаться только с 1,4-литровым турбомотором мощностью 141 л.с.

Для него предусмотрена механическая и автоматическая трансмиссия. Привод только передний. Новая версия Geely Vision X6 в Китае появится до конца года.