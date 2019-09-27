Renault начал продажи дешевого электромобиля Renault City K-ZE

Renault в Китае начал продажи нового компактного электрического автомобиля City K-ZE. Данная модель в дилерских центрах марки предлагается по цене от 8 700 до 10 100 долларов, а это от 560 до 650 тыс. рублей в эквиваленте.

Renault City K-ZE относится к А-классу, и по своим размерам электрическая машина сопоставима с Ravon R2.

Длина новинки – 3 735 мм, размер колесной базы 2 423 мм. Объем багажного отделения составляет 300 литров.

Блок аккумуляторов в Renault City K-ZE расположен под полом, а электрический мотор на передней оси. Отдача силовой установки составляет 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента.



Максимальная скорость машины всего 105 км/ч, а запас хода 271 км. Встроенный блок аккумуляторов емкостью 26,8 кВт/ч и от бытовой розетки его можно зарядить за четыре часа.

Производство электрокара организовано на заводе Dongfeng в Шияне, где планируется ежегодно выпускать до 120 тысяч Renault City K-ZE.

Ожидается, что электрическая новинка в будущем станет глобальной и поступит в продажу на европейском рынке.