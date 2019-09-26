Как правильно выбирать зимние БУ шины?

При отсутствии достаточных финансовых средств многие автовладельцы вместо покупки новых зимних шин приобретают подержанные. В таких ситуациях необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не купить негодную резину.

Основные критерии выбора зимних БУ шин

В настоящее время купить подержанные зимние покрышки можно в самых разных местах. Помимо авторынков, они предлагаются в газетных объявлениях, на автомобильных форумах и интернет-порталах. Чтобы правильно выбрать зимние БУ шины в магазине shyna365.com.ua или любом другом месте, надо руководствоваться следующими критериями:

Причина продажи. Этот момент имеет чрезвычайно большое значение, так как данная причина может заключаться в стремлении продавца избавиться от шин, которые хорошо выглядят, но имеют скрытые дефекты.

Возраст шин. Производители указывают на каждой покрышке дату ее выпуска. Однако если на шинах в комплекте даты разные, это указывает на то, что они были установлены на разных автомобилях, и потому степень износа у них различается.

История ремонтов. Если шина не имеет повреждений или была восстановлена после прокола протектора, можно смело отправлять такое изделие на диагностику. Однако если она была восстановлена после бокового пореза, то от ее покупки следует отказаться.

Износ и цена. Покупка зимних БУ шин, изношенных больше чем наполовину, нецелесообразна. Если же степень износа резины не превышает половины ее ресурса, тогда надо сопоставить установленную продавцом стоимость с ценами на новые аналогичные шины и принимать решение на основе этих цифр.

Осмотр покрышек

Профессионалы, работающие в современных шиномонтажных мастерских, могут отреставрировать любые автопокрышки, вне зависимости от характера имеющихся повреждений. Однако далеко не все восстановленные шины пригодны для дальнейшего использования даже после очень качественного ремонта. По этой причине перед приобретением зимних БУ шин нужно оценить их состояние. Процесс осмотра состоит из двух этапов. Сначала поверхность снятой с диска шины проверяют изнутри и снаружи, а затем ее надевают на диск и накачивают до такой степени, чтобы давление было больше рекомендованного автопроизводителем. Потом колесо балансируют и выполняют его проверку на биение, наличие грыж и статический дисбаланс. Если в результате осмотра не было выявлено существенных изъянов, то покрышки можно смело приобретать.

Необходимо отметить, что зачастую шины, пострадавшие от неправильного хранения, обрабатывают химическим средством, которое скрывает малозаметные дефекты. Во избежание покупки такой резины надо захватить с собой канцелярскую лупу, с помощью которой можно разглядеть все мельчайшие детали на поверхности изделия.