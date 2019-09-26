Ford Transit с 1 октября начнут продавать с электронными ПТС

Ford Sollers становится одним из первых автопроизводителей, которые перешли на ЭПТС досрочно.

Первая партия Ford Transit с электронными ПТС уже выпущена и станет доступна для покупки с 1 октября 2019 года.

Как отметили в пресс-службе компании, автомобили с ЭПТС предложат сначала только в Москве и Петербурге, а позднее Ford Transit поступит ко всем дилерам в России.

У дилеров в Москве и Санкт-Петербурге уже есть зарегистрированные электронные цифровые подписи, которые необходимы для системы «Электронный паспорт», включая переход собственности на транспортное средство.