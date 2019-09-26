Автомобили от УАЗа научатся заводиться со смартфона

О разработке телематических систем для автомобилей УАЗ стало известно несколько лет назад.

При этом теперь в компании сообщают, что сейчас ведут финальные испытания систем на автомобилях. Первым автомобилем, подключенным к онлайн-сервисом становится Патриот с автоматической КП.

Серийный выпуск УАЗов с новыми возможностями анонсирован на четвертый квартал 2019 года.

Все подробности пока не раскрываются, но например, для конечного покупателя возможно предложат приложение для смартфона.

С помощью последнего можно дистанционно завести автомобиль или заглушить мотор, отслеживать местоположение или технические данные машины.

Для корпоративных клиентов телематические системы будут иметь большие возможности. Как ранее сообщалось, система может быть установлена на заводе-изготовителе и настроена на каждого клиента индивидуально.

В компании уверены, что данный комплекс будет использован у корпоративных клиентов. Телематический комплекс умеет распознавать дорожные знаки, определять агрессивное вождение, следить за системами водителя, а также комплекс оснащён камерами на 360 градусов.

Ещё предусмотрена связь с диспетчером, последний видит положение авто на карте, благодаря системе ГЛОНАСС и это не полный список функций комплекса.