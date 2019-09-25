Кроссовер Dongfeng AX4 выйдет на рынок РФ в декабре

Несколько дней назад стали известны подробности об обновленном кроссовере Dongfeng AX4 и уже тогда сообщалось, что он доберется до российского рынка.

При этом теперь российским журналистам удалось выяснить подробности о российской версии модели, в том числе удалось узнать и предварительную стоимость.

Ранее компания Dongfeng оформила на Dongfeng AX4 ОТСС, причем сертификацию кроссовер прошел еще весной этого года.

Как выяснили журналисты Kolesa.ru, которые ссылаются на представителя российского офиса компании, в нашей стране прием заказов стартует в декабре, а «живые» продажи будут организованы в январе следующего года.

Предварительная стоимость модели составит около 1 млн рублей минимум. Эта стоимость будет актуальна для версии с 1,6-литровым двигателем.

Его мощность, работая в паре с пятискоростной механикой, составит 117 л.с. Предложат кроссовер и с турбированным 1,4-литровым агрегатом, пару которому составит шестискоростной автомат с двумя сцеплениями.