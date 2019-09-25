Несколько дней назад стали известны подробности об обновленном кроссовере Dongfeng AX4 и уже тогда сообщалось, что он доберется до российского рынка.
Кроссовер Dongfeng AX4 выйдет на рынок РФ в декабре
При этом теперь российским журналистам удалось выяснить подробности о российской версии модели, в том числе удалось узнать и предварительную стоимость.
Ранее компания Dongfeng оформила на Dongfeng AX4 ОТСС, причем сертификацию кроссовер прошел еще весной этого года.
Как выяснили журналисты Kolesa.ru, которые ссылаются на представителя российского офиса компании, в нашей стране прием заказов стартует в декабре, а «живые» продажи будут организованы в январе следующего года.
Предварительная стоимость модели составит около 1 млн рублей минимум. Эта стоимость будет актуальна для версии с 1,6-литровым двигателем.
Его мощность, работая в паре с пятискоростной механикой, составит 117 л.с. Предложат кроссовер и с турбированным 1,4-литровым агрегатом, пару которому составит шестискоростной автомат с двумя сцеплениями.
Dongfeng обновила кроссовер Fengshen AX4, который приедет в Россию