Минфин назвал водителей, которые будут платить за ОСАГО больше

Речь идет о повышающем коэффициенте ОСАГО за аварийно-опасную езду, проект которого готовы принять в Госдуме.

В Минфине между тем рассказали, какие автомобилисты будут платить больше за ОСАГО после принятия нового проекта закона.

Так, повышенный коэффициент начнут применять к водителям, которые совершают грубые нарушения ПДД.

При этом речь идет о таких грубых нарушениях как проезд на красный сигнал светофора и управление транспортным средством в нетрезвом виде.

То есть главной целью становится привязать нарушения непосредственно к водителю, а не к автомобилю.

В частности, грубые нарушения зафиксированные дорожной камерой, учитывать не станут, а вот, если нарушения были запротоколированы сотрудником ГИБДД, то это уже будет основанием для применения повышенного коэффициента ОСАГО.

При этом, если водитель водит машину аккуратно и без аварий, то он может начать платить за ОСАГО меньше, чем установлено.