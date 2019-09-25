Toyota разрабатывает второе поколение водородного Mirai

Прототип следующего поколения автомобиля на топливных элементах может дебютировать уже в 2020 году.

Представитель компании Toyota в рамках международной встречи в Токио, которая посвящена водородной энергетике, рассказал, что они разрабатывают второе поколение водородного Mirai.

Никаких подробностей об изменениях сказано не было, но в компании отметили, что разработку планируют завершить в следующем году.

Напомним, что актуальное поколение Mirai дебютировало еще в 2014 году. В движение модель приводится 155-сильной установкой, которая питается за счет реакции кислорода с водородом.

Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 178 км/ч, а разогнаться модель до 100 км сможет за 9,6 секунды.

Запас хода составляет около 500 км, а на то чтобы полностью заправить бак понадобится не более трех минут. Запуск силового агрегата может осуществляться даже при минус 30 градусов.