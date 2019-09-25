25 сентября Росстандарт сообщил о новом отзыве, организованном на территории РФ.

Отзывными стали автомобили марки Jeep, реализованные в период с марта 2014 года.

65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России по причине вероятного залипания фрикционной муфты.

Как отмечают в ведомстве, это может стать причиной «перехода коробки передач на нейтраль и потере тяги на ведущих колесах».

В рамках отзыва владельцам автомобилей проведут обновление программного обеспечения блока управления трансмиссией.