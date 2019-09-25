Тойота Хайлакс и Фортунер: какой внедорожник лучше?

О рамных внедорожниках японского автоконцерна Тойота ходят легенды. Фортунер и Хайлакс – парочка, входящая в когорту лучших среди остальных моделей производителя. Чем отличаются и схожи автомобили?

Характеристики Toyota Fortuner

С уверенностью можно сказать: Тойота Фортунер – автомобиль, с которым будет не стыдно в городе и на бездорожье. Он поставляется с одним из двух движков:

турбированным дизельным на 2,8 л мощностью 177 л.с.;

бензиновым на 2,7 л мощностью 166 л.с., очень неприхотливым к качеству топлива.

В паре с двигателем идет автоматическая 8-ступенчатая КПП. Автомобиль оснащен прочным задним мостом, достаточно тяжеловесен, но выглядит элегантно. В задней части используется пружинная 5-рычажная подвеска, ради большего комфорта доработанная по сравнению с предшественником Хайлаксом.

Машина приспособлена к нашим зимам: в салоне есть электроотопление, подогрев передних кресел, руля, переднего и боковых зеркал. Достойный уровень безопасности обеспечивается множеством систем.

Особенности Toyota Hilux

Один из самых недорогих внедорожников компании. Стоимость варьируется в зависимости от установленного движка, коробки передач и остальных функций. Используются такие дизельные двигатели:

на 2,4 л мощностью 150 л.с. (в комбинации с 5-ступенчатой МКПП);

на 2,8 л мощностью 177 л.с. (в паре с 6-скоростной АКПП).

Пикап Toyota Hilux оборудован вместительным грузовым отделением. Он богато оснащен технически, надежен и проходим, его двигатели умеренно расходуют топливо. При этом движки достаточно сильно шумят, что может создать дискомфорт при езде по городу.

Чем различаются модели?

Более новый Фортунер – удачная модификация Хайлакса. Оба автомобиля используют одну и ту же раму, саму прочную и надежную из имеющихся на сегодня. Оба характеризуются чрезвычайно высокой проходимостью, привлекательны внешне и обладают просторным салоном. Только у Fortuner три ряда сидений на 7 человек, а Hilux – пятиместный.

Владельцы Фортунера жалуются на не слишком вместительный багажник. Пикап Хайлакс отличается от своего «наследника» форм-фактором. В его грузовое отделение поместится действительно многое. Автомобиль выглядит стильно и станет универсальным. Он подойдет для тех, кто на выходных отправляется на поиски приключений на природу, а в будние ездит по делам по городу. Конечно, если владелец не станет переживать из-за шумного мотора.

Фортунер позиционируется как внедорожник для дальних поездок и экспедиций. Но, скорее, для перевозки людей, чем груза. Он подойдет покупателям, которые хотят высокой проходимости и не желают переплачивать за супердорогой Прадо.