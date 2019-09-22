Этой весной в Шанхае представили прототип нового поколения кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под названием Hyundai Creta.
Опубликованы «живые» фотографии новой Hyundai Creta
22.09.2019 18:09
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Серийная версия официально еще не представлена и ожидается, что дебют состоится в ближайшее время.
Но накануне презентации в Сети появились «живые» фотографии обновленного новой Hyundai Creta, который уже отправлен в серийное производство.
«Паркетник» получил полностью новый салон, в котором стало меньше кнопок, а на центральной консоли установлен большой сенсорный экран, расположенный вертикально.
Также модель оснастят цифровой панелью приборов. Известно, что второе поколение Hyundai ix25 станет на 300 мм длиннее, на 10 мм шире, а колесная база вырастет на 20 мм.
В линейке двигателей предложат 1,5 и 1,4-литровый моторы. В России новая генерация кроссовера ожидается в 2021 году.
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