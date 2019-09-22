Опубликованы «живые» фотографии новой Hyundai Creta

Этой весной в Шанхае представили прототип нового поколения кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под названием Hyundai Creta.

Серийная версия официально еще не представлена и ожидается, что дебют состоится в ближайшее время.

Но накануне презентации в Сети появились «живые» фотографии обновленного новой Hyundai Creta, который уже отправлен в серийное производство.

«Паркетник» получил полностью новый салон, в котором стало меньше кнопок, а на центральной консоли установлен большой сенсорный экран, расположенный вертикально.

Также модель оснастят цифровой панелью приборов. Известно, что второе поколение Hyundai ix25 станет на 300 мм длиннее, на 10 мм шире, а колесная база вырастет на 20 мм.

В линейке двигателей предложат 1,5 и 1,4-литровый моторы. В России новая генерация кроссовера ожидается в 2021 году.