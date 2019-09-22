В прошлом месяце Rolls-Royce смогла продать на российском рынке 21 автомобиль, что оказалось больше в четыре раза.
Rolls-Royce увеличил продажи в России в 4 раза по итогам августа
22.09.2019 17:28
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Самым востребованным автомобилем марки является внедорожник Cullinan. В августе его доля в продажах составила 47% или 10 проданных экземпляров.
Еще дилеры Rolls-Royce реализовали восемь единиц купе Wraith против трех годом ранее.
Также россияне купили по одному Ghost и Phantom, а также Dawn. С начала года объёмы продаж марки в стране составили 115 ед., что в два раза больше.
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