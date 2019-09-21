Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый дизельный двигатель

О появлении в моторной гамме кроссовера дизельного мотора стало известно еще после презентации, однако на европейском рынке такой вариант стал доступен для покупки только в этом месяце.

Кроссовер Volkswagen T-Roc получил дизельный двигатель объёмом два литра, работающий в паре с семискоростной КП. Его мощность составляет 190 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 400 Нм. Система привода для автомобиля предусмотрена на все колеса.

Начальная стоимость новой версии в Европе составляет 35 105 евро. Кроме этого, в компании объявили о продаже дополнительных пакетов с названиями Black Style, Beats и «спорт».

Первый оценен в 1 235 евро и в нем предлагаются черного цвета корпуса боковых зеркал, боковые планки, крыша, а также колесные диски на 18 или 19 дюймов.

Что касается пакета Beats, то в нем для автомобиля предложат красную подсветку салона и такого же цвета элементы, а также аудиосистему с 6 динамиками и сабфуфером. Такой пакет оценили в 720 евро. Набор спортивных элементов для покупателей обойдется в 1 575 евро.