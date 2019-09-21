Марка Ravon в конце августа официально объявила о своем возвращении на российский рынок, сообщив о моделях, которые будут представлены, и их стоимости.



Автомобили компании Ravon перестали поставлять в нашу страну еще прошлого года и вот с 21 сентября узбекский Ravon вернулся на рынок России с тремя моделями, которые уже есть в дилерских центрах.

В нашей стране предлагаются R2, Nexia R3 и R4, а их поставки организованы из Казахстана. Модели с момента отсутствия на рынке заметно прибавили в цене и предлагаются по цене на 150 тыс. рублей дороже минимум.

Ravon R2 ранее пользовался хорошим спросом, причем эта модель предлагалась исключительно с автоматической коробкой передач и была самой доступной в своем классе. Теперь за модель придется заплатить от 646 000 рублей.

Ravon Nexia R3 оценили от 670 000 рублей и в нем будет 1,5-литровый 106-сильный двигатель, пару которому составит пятиступенчатая механическая коробка передач и 6-ступенчатый «автомат».

Ravon R4 будет предлагаться по цене от 678 000 рублей и для него предложат такой же мотор как в Nexia R3.