На платформе от немецкой компании появится как минимум две модели американской Ford.
Ford начнет использовать платформу Volkswagen MEB
20.09.2019 18:07
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Ford начнет использовать платформу Volkswagen MEB в рамках сотрудничества в области разработки и выпуска электрических автомобилей, которое было подписано около двух месяцев назад.
Ford создаст электрокар для европейского рынка, а для этого она закупит 600 тыс. комплектов на архитектуре MEB.
Сейчас ведут переговоры о возможности Ford выпустить еще один электрокар, но окончательного решения пока не принято.
Американский автопроизводитель Ford планируется выпустить первые электрокары у в 2023 году. Их серийная сборка запланирована на предприятии бренда в Кёльне.
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