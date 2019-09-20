На платформе от немецкой компании появится как минимум две модели американской Ford.

Ford начнет использовать платформу Volkswagen MEB в рамках сотрудничества в области разработки и выпуска электрических автомобилей, которое было подписано около двух месяцев назад.

Ford создаст электрокар для европейского рынка, а для этого она закупит 600 тыс. комплектов на архитектуре MEB.

Сейчас ведут переговоры о возможности Ford выпустить еще один электрокар, но окончательного решения пока не принято.

Американский автопроизводитель Ford планируется выпустить первые электрокары у в 2023 году. Их серийная сборка запланирована на предприятии бренда в Кёльне.