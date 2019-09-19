Новинка была представлена на российском рынке в начале этого года, и тогда же компания объявила о старте приема предзаказов.

Тогда сообщалось, что «живые» продажи стартуют в октябре, но модель стала доступна для покупки с 19 сентября.

Дилеры Porsche начали продажи в России нового Cayenne Coupe по цене от 5 877 000 рублей за 340-сильный вариант.

Модификация S Coupe с 440-сильным мотором получила ценник в 7 630 000 рублей. Гибридная версия предлагается за 7 958 рублей и в ней установка выдает 462 л.с.

Еще для покупки предлагают версию Turbo Coupe с 550-сильной отдачей за 11 013 000 рублей и вариант Turbo S E-Hybrid Coupe установкой мощностью 680 л.с., оцененный в 12 863 000 рублей.

В начальной комплектации новинки будет усилитель рулевого управления, колесные диски размером 20 дюймов, помощник при парковке, камера заднего вида, а также адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM).

Еще в новом Porsche Cayenne Coupe стоит отметить спойлер, который будет выдвигаться при скорости более 90 км/ч на 135 мм.

В компании отметили, что это существенно повлияет на прижимное усилие на задней оси и положительно скажется на курсовой устойчивости автомобиля.