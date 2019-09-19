Можно ли подготовиться к сдаче на права самостоятельно?
Обучение в автошколе, как правило, занимает не менее 1 месяца. И даже несмотря на достаточно лояльный график, посещать все без исключения занятия удается далеко не каждому. Соответственно, возникает вопрос: можно ли получить права, пройдя подготовку самостоятельно? И есть ли какая-либо альтернатива очному обучению?
В данной статье мы постараемся разобраться в этих вопросах. Обратимся не только к текущему законодательству, но и к тем условиям обучения, которые предлагают различные заведения, например, автошкола в Павловском Посаде «РЕАЛ».
Можно ли готовиться к сдаче экзамена на права самостоятельно?
Еще несколько лет назад каждый мог самостоятельно изучить теорию, используя любые доступные источники знаний, и подтянуть свои практические навыки на занятиях с частными инструкторами. Этого было более чем достаточно, чтобы получить право сдавать экзамен в ГАИ.
Но с 2013 года законодательство изменилось, и с этого времени каждый, кто желает получить права, должен проходить обучение в автошколе. Подобные корректировки были введены по причине большого количества ДТП, вызванных банальным незнанием ПДД водителями. Соответственно, чтобы получить права в 2019 году, вам необходимо будет обратиться в автошколу, пройдя теоретическую и практическую подготовку. Только в таком случае вы будете допущены к экзамену.
Есть ли альтернатива очному обучению в автошколе?
Для людей с ненормированным или плавающим графиком очное обучение в автошколе является попросту невозможным в силу отсутствия достаточного количества времени. Что же делать в таком случае, неужели придется отказаться от идеи получить права? Нет! Автошкола «РЕАЛ» в Павловском Посаде предлагает онлайн прохождение теоретической базы.
Как это происходит? Онлайн-обучение позволяет ученикам изучать теорию в любое удобное время — дома, в обеденный перерыв, перед сном и т.д. Имея любое устройство с подключением к сети (ноутбук, планшет, смартфон, ПК и т.д.), вы сможете просматривать лекции с настоящими преподавателями.
К преимуществам такого обучения можно отнести следующие.
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Законодательство позволяет сдавать на права при условии прохождения дистанционного обучения.
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Вы сможете сэкономить свое время, потратив его на работу, учебу или другие более важные дела.
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Стоимость удаленного обучения, как правило, ниже, чем традиционного, поэтому вы сможете получить качественные знания и сэкономить.
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В случае возникновения каких-либо вопросов по теме вы всегда сможете обратиться напрямую к преподавателю.
Единственное — вам в любом случае придется ходить на практические занятия.
Обучение на права в автошколе «РЕАЛ»
Автошкола «РЕАЛ» в Павловском Посаде предлагает как традиционное, так и дистанционное обучение водителей по категориям B (АКПП и МКПП), А и А1, АI и М. К преимуществам прохождения курсов здесь можно отнести:
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современные автомобили в полностью исправном состоянии;
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опытных преподавателей со средним стажем вождения не менее 10 лет;
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возможность оплаты обучения в рассрочку;
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собственный автодром и реалистичный тренажер для отработки навыков вождения;
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актуальная материально-техническая база для обучения;
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доступные цены на курсы по любой из категорий;
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прозрачные и честные условия обучения.
Кроме того, стоит отметить, что филиалы автошколы «РЕАЛ» расположены в разных местах Московской области, поэтому вы сможете подобрать самое удобное для посещения заведение.
Записаться на обучение или получить более подробную информацию об автошколе можно по номеру 8 800 555-09-18.