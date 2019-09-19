Можно ли подготовиться к сдаче на права самостоятельно?

Обучение в автошколе, как правило, занимает не менее 1 месяца. И даже несмотря на достаточно лояльный график, посещать все без исключения занятия удается далеко не каждому. Соответственно, возникает вопрос: можно ли получить права, пройдя подготовку самостоятельно? И есть ли какая-либо альтернатива очному обучению?

В данной статье мы постараемся разобраться в этих вопросах. Обратимся не только к текущему законодательству, но и к тем условиям обучения, которые предлагают различные заведения, например, автошкола в Павловском Посаде «РЕАЛ».

Можно ли готовиться к сдаче экзамена на права самостоятельно?

Еще несколько лет назад каждый мог самостоятельно изучить теорию, используя любые доступные источники знаний, и подтянуть свои практические навыки на занятиях с частными инструкторами. Этого было более чем достаточно, чтобы получить право сдавать экзамен в ГАИ.

Но с 2013 года законодательство изменилось, и с этого времени каждый, кто желает получить права, должен проходить обучение в автошколе. Подобные корректировки были введены по причине большого количества ДТП, вызванных банальным незнанием ПДД водителями. Соответственно, чтобы получить права в 2019 году, вам необходимо будет обратиться в автошколу, пройдя теоретическую и практическую подготовку. Только в таком случае вы будете допущены к экзамену.

Есть ли альтернатива очному обучению в автошколе?

Для людей с ненормированным или плавающим графиком очное обучение в автошколе является попросту невозможным в силу отсутствия достаточного количества времени. Что же делать в таком случае, неужели придется отказаться от идеи получить права? Нет! Автошкола «РЕАЛ» в Павловском Посаде предлагает онлайн прохождение теоретической базы.

Как это происходит? Онлайн-обучение позволяет ученикам изучать теорию в любое удобное время — дома, в обеденный перерыв, перед сном и т.д. Имея любое устройство с подключением к сети (ноутбук, планшет, смартфон, ПК и т.д.), вы сможете просматривать лекции с настоящими преподавателями.

К преимуществам такого обучения можно отнести следующие.

Законодательство позволяет сдавать на права при условии прохождения дистанционного обучения.

Вы сможете сэкономить свое время, потратив его на работу, учебу или другие более важные дела.

Стоимость удаленного обучения, как правило, ниже, чем традиционного, поэтому вы сможете получить качественные знания и сэкономить.

В случае возникновения каких-либо вопросов по теме вы всегда сможете обратиться напрямую к преподавателю.

Единственное — вам в любом случае придется ходить на практические занятия.

Обучение на права в автошколе «РЕАЛ»

Автошкола «РЕАЛ» в Павловском Посаде предлагает как традиционное, так и дистанционное обучение водителей по категориям B (АКПП и МКПП), А и А1, АI и М. К преимуществам прохождения курсов здесь можно отнести:

современные автомобили в полностью исправном состоянии;

опытных преподавателей со средним стажем вождения не менее 10 лет;

возможность оплаты обучения в рассрочку;

собственный автодром и реалистичный тренажер для отработки навыков вождения;

актуальная материально-техническая база для обучения;

доступные цены на курсы по любой из категорий;

прозрачные и честные условия обучения.

Кроме того, стоит отметить, что филиалы автошколы «РЕАЛ» расположены в разных местах Московской области, поэтому вы сможете подобрать самое удобное для посещения заведение.

Записаться на обучение или получить более подробную информацию об автошколе можно по номеру 8 800 555-09-18.