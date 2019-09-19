Honda представила рестайлинговый кроссовер Honda CR-V

Honda провела презентацию кроссовера для американского рынка, который в отличие от предшественника получил изменения во внешности и стал безопаснее за счет появления новых систем.



Кроме этого, Honda CR-V после обновления стал доступен в гибридной модификации. В экстерьере автомобиля появились новые бамперы с хромированными вставками, а также новая решетка радиатора, оптика, а также выхлопная система.

В салоне кроссовера предложат модернизированную мультимедийную систему с поддержкой смартфонов, навигацией и семидюймовым экраном.

В списке оборудования модели появился пакет систем безопасности Honda Sensing, в котором есть функция включения адаптивного круиз-контроля, система предотвращения столкновений и мониторинга слепых зон.

Что касается гибридной версии Honda CR-V, то ее силовая установка представлена одним электродвигателем и 2,0-литровым бензиновым ДВС. Суммарная отдача установки составляет 215 л.с., а показатель крутящего момента равен 315 Нм. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

Также в линейке двигателей есть базовый полуторалитровый агрегат мощностью 193 л.с. при 243 Нм, пару которому составляет вариатор.