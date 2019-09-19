Новые данные аналитического агентства «Автостат» показали, что российский автомобильный парк превысил 52 млн единиц.
Российский автомобильный парк превысил 52 млн единиц
19.09.2019 12:42
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Более 52 млн автомобилей в парке было зафиксировано по состоянию на 1 июля этого года.
Как сообщают аналитики, в автопарке насчитали 52,4 млн машин, из которых только 84% приходится на легковые авто или 44,1 млн единиц.
Легкие коммерческие машины занимают 8-процентную долю или 4,1 млн экземпляров.
Еще 7% доли в автопарке занимают грузовики, которых насчитывается 3,8 млн. Менее одного процента оказалось автобусов – 400 тыс. единиц.
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