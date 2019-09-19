Российский автомобильный парк превысил 52 млн единиц

Более 52 млн автомобилей в парке было зафиксировано по состоянию на 1 июля этого года.

Как сообщают аналитики, в автопарке насчитали 52,4 млн машин, из которых только 84% приходится на легковые авто или 44,1 млн единиц.

Легкие коммерческие машины занимают 8-процентную долю или 4,1 млн экземпляров.

Еще 7% доли в автопарке занимают грузовики, которых насчитывается 3,8 млн. Менее одного процента оказалось автобусов – 400 тыс. единиц.