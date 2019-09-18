Чем подкупает Новый Nissan Qashqai?

В 2018 г. на выставке автомобилей в Женеве была продемонстрирована рестайлинговая версия «Ниссан Кашкай». Автопроизводитель, создавая ее, стремился доработать внешний вид машины, улучшить ее оборудование и управляемость.

Эксплуатационные параметры

Если вы решили купить Nissan Qashqai, вам стоит ознакомиться с моторами, которые в него устанавливаются:

Турбированный движок на бензине с 4 цилиндрами, объемом 1.2 л, системой прямого впрыска горючего, мощностью 115 л. с., крутящим моментом 190 Нм. Двигатель на бензине с 4 цилиндрами, объемом 2 л, мощностью 144 л. с., крутящим моментом 200 Нм. Движок на дизеле с 4 цилиндрами, объемом 1.6 л, мощностью 130 л. с., крутящим моментом 320 Нм. В отличие от предыдущих 2 движков, этот двигатель можно приобрести только в паре с вариатором.

Продажей машины занимается официальный дилер Ниссан.

Экстерьер, интерьер авто

Передняя часть кузова оборудована измененными фарами, увеличенной радиаторной сеткой, передним бампером, который получил множество деталей, улучшающих параметры аэродинамики.

Профиль авто сразу бросается в глаза поднимающейся вверх линией окон, волнообразными выштамповками по бокам, крупными колесными арками. Задняя часть оснащена фарами на светодиодах, аккуратно выглядящим бампером, который стилизован под металлик накладкой из пластика.

Интерьер обновленной версии поменялся незначительно. Салон, как и раньше, оптимально сочетает в себе эргономичность и качество используемых материалов. В центре приборной панели расположен мультимедиа центр «Ниссан Коннект» с большим сенсорным экраном. Внизу находится блок управления климатической системой. Салон включает в себя множество пластиковых и кожаных элементов.

Расположенные спереди сиденья отлично спрофилированы, оборудованы валиками боковой поддержки, системой обогрева. Их можно регулировать в широком диапазоне, что позволяет с комфортом разместиться пассажиру любой комплекции.

За задними креслами находится багажник. Объем его в стандартном состоянии равняется 430 л. Если опустить задние кресла, можно увеличить объем этого отсека до 1585 л.

«Ниссан Кашкай» был и остается одним из лучших субкомпактных кроссоверов. Он предлагает автомобилистам стильный внешний вид, вместительный салон, большое число дополнительного оснащения, упрощающего эксплуатацию машины.

Aurore Nissan

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