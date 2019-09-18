В РФ привезут новый удлинённый кроссовер Chery Exeed TXL

О том, что на российский авторынок привезут новый кроссовер Chery Exeed TX сообщалось и ранее, но теперь появились сведения, что компания предложит удлиненный вариант этой модели.



В РФ в следующем году привезут новый удлинённый кроссовер Chery Exeed TXL, который уже начали сертифицировать в стране.

По предварительной информации, на российском рынке модель будет представлена в трех комплектациях с турбированным двигателем.

Мотор имеет объём 1,6 литра и мощность 190 лошадиных сил, а работает он в паре с семискоростным роботом.

Система привода для Chery Exeed TXL доступна как на переднюю, так и на обе оси. Новинка имеет длину 4 775 мм, а расстояние между осями 2 800 мм. Информация о стоимости и комплектациях будет объявлена накануне продаж.