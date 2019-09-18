Mitsubishi анонсировал премьеру нового кроссовера

В следующем месяце в Токио состоится автомобильный салон, на котором будут представлены новинки китайского автопрома и мировых автопроизводителей.

Одной из новинок станет концепт нового кроссовера, который анонсировала компания Mitsubishi, опубликовав тизерное изображение.

Из официальных данных известно, что новинка будет оснащена гибридной силовой установкой. Все подробности об автомобиле раскроют в октябре на мотор-шоу.

Напомним, что последней новинкой компании стал кроссовер Pajero Sport, представленный середине лета.