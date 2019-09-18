В следующем месяце в Токио состоится автомобильный салон, на котором будут представлены новинки китайского автопрома и мировых автопроизводителей.
Mitsubishi анонсировал премьеру нового кроссовера
18.09.2019 14:17
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Одной из новинок станет концепт нового кроссовера, который анонсировала компания Mitsubishi, опубликовав тизерное изображение.
Из официальных данных известно, что новинка будет оснащена гибридной силовой установкой. Все подробности об автомобиле раскроют в октябре на мотор-шоу.
Напомним, что последней новинкой компании стал кроссовер Pajero Sport, представленный середине лета.
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