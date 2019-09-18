FAW привезет на рынок России бюджетный седан Besturn B30

Новый седан появится на российском рынке в следующем году по цене около 549 тыс. рублей.

Эта стоимость вероятно указана с учетом специальных предложений. Информация о сроках появления Besturn B30 и его начальной стоимости оказалась в распоряжении портала «Китайские автомобили», журналисты которого ссылаются на источники в FAW.

Все комплектации и цены на них станут известны накануне продаж. Основой для седана Besturn B30 стала платформа Volkswagen Jetta. Модель имеет следующие габариты: 4625/1790/1500 мм. Моторная гамма на китайском рынке представлена 1,6-литровым агрегатом.

Его мощность, работая в паре с шестискоростным автоматом, составляет 109 лошадиных сил. Еще среди трансмиссий предлагается пятискоростная механика. Стоимость седана в Китае варьируется от 65 800 до 97 800 юаней или около 596 000 до 886 000 рублей соответственно.