Автомобильная компания Audi в сентябре снизила стоимость трех автомобилей на авторынке России.
Три модели Audi подешевели на российском рынке
18.09.2019 10:50
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Снижение цен составило от 120 до 461 тыс. рублей в зависимости от автомобиля. Так, Audi A5 Coupe в исполнении Exclusive Edition стал дешевле на 120 тыс. рублей, а начальная цена автомобиля осталась без изменений и составляет 3 052 000 рублей.
На 150 тыс. рублей меньше стал стоить Audi A7 Sportback опять же в комплектации Exclusive Edition Sport. Ценник этой модели теперь составляет 5 650 000 рублей.
Универсал Audi Q5 предлагается по сниженной стоимости в четырех комплектациях, причем подешевел он на сумму от 150 до 461 тыс. рублей.
Так, Premium S и Premium Design доступны для покупки за 3 550 000 рублей, а Exclusive Edition Sport оценены в 3 270 000 и 3 802 000 рублей.
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