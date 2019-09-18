Три модели Audi подешевели на российском рынке

Снижение цен составило от 120 до 461 тыс. рублей в зависимости от автомобиля. Так, Audi A5 Coupe в исполнении Exclusive Edition стал дешевле на 120 тыс. рублей, а начальная цена автомобиля осталась без изменений и составляет 3 052 000 рублей.

На 150 тыс. рублей меньше стал стоить Audi A7 Sportback опять же в комплектации Exclusive Edition Sport. Ценник этой модели теперь составляет 5 650 000 рублей.

Универсал Audi Q5 предлагается по сниженной стоимости в четырех комплектациях, причем подешевел он на сумму от 150 до 461 тыс. рублей.

Так, Premium S и Premium Design доступны для покупки за 3 550 000 рублей, а Exclusive Edition Sport оценены в 3 270 000 и 3 802 000 рублей.