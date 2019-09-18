Luxgen представил новый большой кроссовер Luxgen URX

Luxgen под управлением тайваньской корпорации Yulon разработала новый кроссовер URX, в основу которого легла платформа используемая в Luxgen U6.

Новинка будет предлагаться только с одним мотором, но с широким выбором комплектаций. Длина Luxgen URX составляет 4 725 мм, а размер колесной базы — 2 720 мм. Новинка немного больше своего соплатформенника при этом колесная база у них одинаковая.



Внешность Luxgen URX выполнена в новом фирменном стиле марки с двухъярусной головной оптикой и хромированной радиаторной решёткой.

Особенностью кроссовера стало отсутствие привычной приборной панели в салоне. Вместо этого на центральной консоли установили вертикальный сенсорный экран, который заменяет панель приборов и мультимедийный экран.

Для удобства основные показатели во время движения еще проецируются на лобовое стекло.



«Паркетник» будет предлагаться в пятиместном варианте, а более дорогие версии получат семиместный салон.

Позже обещают вывести в продажу шестиместный кроссовер. Не зависимо от комплектации Luxgen URX будет доступен с битурбированным 1,8-литровым мотором мощность 202 л.с.

Трансмиссия автоматическая шестиступенчатая. Привод для автомобиля предложат только передний. На домашнем рынке «паркетник» поступит в продажу в следующем месяце, а заказать новинку можно с 17 сентября.