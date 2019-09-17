Специалисты онлайн-автосервиса Uremont подготовили статистику на основе своих данных, в которой отображена информация об автомобилях, требующих эвакуатора из-за серьёзной поломки.

Основной для рейтинга стали данные по заявкам, поступившим в этом году. В результате были названы 10 машин, которые чаще увозят на эвакуаторе из-за поломки.

Оказалось, что наибольший показатель вызова эвакуатора оказался у автомобилей бренда Audi. Доля таких машин в общем показателе составила 3%.

С небольшим отрывом следующие пять мест в рейтинге заняли Peugeot (2,5%), Daewoo (2,4%), Mercedes-Benz (2,3%), BMW (2,2%) и Subaru (2%).

С показателем менее 2% в десятке антирейтинга оказались Skoda (1,9%), Opel (1,8%), а также Nissan (1,8%) и на последней строчке оказалась Lada – 1,6%.