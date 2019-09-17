Кроссовер Volkswagen Tiguan получил зимнюю версию для РФ

Российское подразделение немецкой марки объявило о появлении кроссовера Volkswagen Tiguan с новым набором опций.



В частности, в России представили автомобиль Volkswagen Tiguan с зимними опциями и названием Winter Edition.

Исходя из названия не сложно догадаться, что это будет специальная версия, а ее стоимость составит 1 559 000 рублей минимум.

За эти деньги в списке оборудования дополнительно появится электрообогрев и регулировка боковых зеркал, а также подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок обывателей.

Среди дополнительных опций еще числится система автоматического торможения, система помощи на спуске, а также многофункциональный экран приборной панели.

Для особой версии будет доступен 1,5 и 2,0-литровые двигатели. Первый работает в паре с шестискоростной механикой, а второй с автоматом на шесть ступеней.