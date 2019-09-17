В 2020 году электрокарам могут разрешить ездить по выделенной полосе

Это может стать еще одним решением для популяризации электрокаров в стране.

Возможность владельцам электромобилей в России ездить по выделенной полосе рассматривается давно.

Согласно последним данным, новый проект может быть реализован уже в следующем году.

Данный проект уже поддержал ряд организаций, а инициатива обсуждается в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», пишут «РИА Новости».

Разрешить электрокарам езду по выделенной полосе могут уже со следующего года и это будет еще одним способом, как увеличить популярность таких транспортных средств.

Помимо этого, рассматривается возможность езды электрокаров бесплатно или по сниженным тарифам по платным трассам.

Стоит отметить, что пока объёмы продаж электромобилей в России остаются на низком уровне, но при этом наблюдается тенденция роста популярности этих машин.

В прошлом месяце был зафиксирован объём продаж электромобилей – 50 экземпляров, а это самый высокий результат с начала года.