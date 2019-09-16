Новый кроссовер от Aston Martin засняли во время тестирования и более того, фотошпионам удалось заглянуть в салон автомобиля.

Фотошпионы раскрыли интерьер первого кроссовера Aston Martin DBX, предсерийная версия которого активно тестируется в плотной камуфляжной пленке.

Судя по опубликованным фотографиям, в салоне кроссовера есть ряд решений, используемых в автомобилях Mercedes-Benz.

Например, у последних «позаимствовали» центральный дисплей мультимедийной системы, блок управления климатом и руль.

Уже известно, что одним из двигателей для Aston Martin DBX будет восьмицилиндровый агрегат от AMG, в паре с которым будет работать восьмискоростной автомат.

Также в моторной гамме будет присутствовать топовый 12-циллиндровый агрегат объёмом 5,2 литра и гибридная силовая установка. Презентация кроссовера ожидается до конца года, а в начале 2020 года модель встанет на конвейер.