В этом году на российском авторынке наблюдается рост объёмов реализации не только китайских автомобилей, но и электрокаров.

В РФ продажи новых электромобилей растут пять месяцев подряд, а с начала года таких автомобилей было продано 238 ед., что в 2,5 раза превышает прошлогодний результат, когда было продано 86 шт.

В прошлом месяце в России продали 50 электрокаров и этот показатель становится самым высоким за месяц с начала года.

В прошлом месяце самым востребованным стал Nissan Leaf, реализованный в количестве 38 ед.

На втором месте оказался Jaguar I-Pace – 6 экземпляров, а еще россияне приобрели три Model X, по одному Model S, Model 3 и Renault Twizy.