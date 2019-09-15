Названы регионы РФ с самыми дешёвыми автомобилями с пробегом

Специалисты изучили предложения на вторичном авторынке и определили регионы РФ, в которых продаются самые дорогие и самые доступные автомобили.

Результаты нового исследования «Авто.ру» оказались в распоряжении «Российской газеты».

Как сообщили эксперты сайта объявлений, стоимость подержанных автомобилей в регионах зависит от ряда факторов.

Так, самые дешевые автомобили продаются в Курганской области, где средняя стоимость авто составляет 313,2 тыс. рублей. В пределах до 350 тыс. рублей оказалась средняя цена машин в Республике Алтай, Новгородской и Псковской областях, а также в Кабардино-Балкарии.

Если говорить о регионах с самыми высокими средними ценниками на авто с пробегом, то лидером тут является Сахалинская область – 725,1 тыс. рублей.

Следом располагается Москва и область с показателем 700 тыс. рублей, а также Приморский край и Чукотский автономный округ. В этих регионах стоимость подержанной машины в среднем составляет 645,4 и 627,3 тыс. рублей. В пятерке числится Петербург и область – 601,4 тыс. рублей.

Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины. Камчатский край стал регионом с самыми старыми машинами – 17 лет и 8 месяцев.