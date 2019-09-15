Как купить б/у автомобиль из США?

Российские дороги активно заполняются не только «евробляхами», но и автомобилями представителей Америки. В данной статье речь пойдет о целесообразности приобретения авто из США и подробного алгоритма получения автомобиля.

Где найти автомобиль в США?

Fвто из США (БУ) ежедневно пополняется новыми предложениями, которые выставляют на аукционы. Ежедневно на торги выставляют около двух сотен автомобилей. Политика цен в США значительно отличается от «наших». В зависимости от модели, цена может отличаться как в 2, так и в 3 раза.

Автомобили на аукцион поставляются от проверенных и надежных людей, пробег и состояние описываются еще на стадии оформления лота на аукцион. Само собой, необходимо удостовериться с помощью специалистов в правдивости данных по нужному автомобилю, однако процент «мошенников» крайне мал.

Как купить, если нет возможности посетить аукцион самому?

Существует огромное количество компаний, которые базируются в США, ежедневно посещают аукционы в поисках хороших вариантов. После покупки, это предложение появляется на их сайтах и прочих площадках, где они добавляют описание, фотографии и указывают уже свою цену за автомобиль.

В цену, указанную на таких сайтах, уже входит:

Стоимость самого автомобиля в США;

Доставка в конечную страну;

Услуги брокера;

Оформление и таможенные вопросы;

Постановка на учет;

Наценка самой компании.

На таких сайтах, безусловно, есть обратная связь, дабы согласовать какие-то конкретные вопросы.

Доставка и получение

Когда покупатель окончательно определился с автомобилем, отправляется заявка на сайте, в которой указывается марка, год выпуска, пробег и цена автомобиля.

Далее для покупателя есть два варианта на выбор доставки автомобиля. Один через Польшу в течение 20 дней. Второй через морской порт, где доставка будет порядка 40 дней. Вопрос цены у каждой компании разный и цена зависит от скорости доставки.

При сделке у клиента может возникать ряд проблем, которые приходится решать в телефонном режиме с квалифицированными консультантами. Они дадут профессиональную консультацию по всем дополнительным расходам, которые могут возникнуть во время доставки машины в конечный город.

Вывод

Подсчитывая все расходы, можно приобрести БУ авто из США в пару раз дешевле, чем купить его в России или Украине. В случае, каких либо дополнительных вложений в автомобиль у клиента все равно остается ценовой запас для продажи автомобиля, чтобы выйти в ноль, а то и заработать на этом деле. Стоит ли ожидания в месяц экономии пару тысяч долларов – решать только конечному пользователю.