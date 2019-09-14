В распоряжении агентства Bloomberg оказались данные по самым прибыльным автомобилям, выпущенным в 2018 году.

На основании данных по прибыли, были названы пять самых прибыльных автомобилей в мире. Так, возглавляет рейтинг автомобиль Porsche 911 серии 992.

Восьмое поколение этой модели принесло компании доход в 30% от общего показателя прибыли Porsche AG. При этом в продажах спорткар занимает только 11-процентную долю.

На втором месте оказался кроссовер Aston Martin DBX с показателем 21% доли от общей прибыли и накруткой 40%, тогда как у лидера рейтинга накрутка составляет 47%.

В тройке лидеров располагается Ferrari F8 Tributo, а он приносит компании 17% прибыли, а показатель себестоимости у него на 50% ниже от розничной цены.

Замыкают тройку лидеров Mercedes-Benz GLE и BMW X5, у которых накрутка составляет по 25%, и они приносят 25 и 26% от общей прибыли компаний.