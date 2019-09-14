Названы 10 самых востребованных у россиян LADA с пробегом

Самые продаваемые на вторичном рынке автомобили Лада были названы по итогам их продаж за прошлый месяц.

В отчетный период в общей сложности на вторичном авторынке было реализовано 122 887 автомобилей Лада, что соответствует результату прошлого года.

Самой востребованной LADA с пробегом стала LADA 2114. Ее продажи сократились на 5,6% и составили 12 648 экземпляров. LADA 2107 оказался на втором месте с показателем 11 189 ед., что на 1,3% меньше.

В тройке лидеров располагается LADA 2170 Priora. Россияне на вторичном авторынке приобрели 9 877 таких машин, что оказалось на 3,4% хуже. LADA 2210 и LADA 2109 расположились в первой пятерке.

Их объёмы продаж, как сообщает «АвтостатИнфо», составили 9 730 и 8572 ед. соответственно.

Еще в десятке числятся: LADA 2121 — 7946 ед. (+2,7%), LADA 2190 Granta — 7679 ед. (+13,4%), LADA 2112 — 7043 ед. (-5%) и LADA 2115 — 6934 ед. (-5,6%).