Новый Bentley Flying Spur оценили в России от 15,2 млн рублей

Седан Bentley Flying Spur был представлен в начале лета текущего года, а недавно компания провела и российскую премьеру, но стоимость объявлена не была.



Теперь в российском офисе компании озвучили начальный ценник автомобиля, который будет доступен для покупки в версии с шестилитровым двигателем.

Его мощность, работая в паре с восьмискоростным автоматом и полноприводной системой составит 635 лошадиных сил.

Новый Bentley Flying Spur в России оценили от 15,2 млн рублей. Первые партии автомобиля приедут на российский рынок летом следующего года.