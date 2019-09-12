Почему лучше не выкручивать руль авто до упора?

Многие водители — в том числе и неопытные — иногда вынуждены выполнять сложное маневрирование: когда приходится почти до упора выкручивать руль. Сильно ли это сказывается на работе рулевой системы?

Проблема гидроусилителя

По словам экспертов дилерского центра ШКОДА «Мейджор Авто», подобные маневры сулят неприятности только владельцам авто с гидроусилителем руля. Если в модели установлен электроусилитель рулевого управления, причин для волнения нет. «Гидравлика» же получит серьезные последствия.

Главная деталь конструкции гидравлического усилителя — гидроцилиндр, который трубками соединен с бачком и насосом. Система создает давление на поршень. В крайнем положении руля показатель давления может достичь 100 атмосфер. С одной стороны, именно это и позволяет водителю поворачивать руль без усилий. С другой: длительное крайнее положение руля приводит к постоянному росту давления. А это опасно для системы.

В новых автомобилях система спокойно справится с этими нагрузками. А вот на авто с пробегом возможны проблемы. Чтобы не допустить поломок, — по словам специалистов официального дилерского центра ŠKODA «Авто Сити», — лучше не допускать длительного пребывания руля в крайних положениях. Стоит как можно быстрее отпустить руль при достижении «отбоя».

В перечень компонентов системы входит перепускной клапан, защищающий от повышенного давления. Если он станет неработоспособным, то гидроусилитель с большой долей вероятности будет работать некорректно — или вовсе сломается. Если клапан не работает, нескольких длительных выкручиваний руля будет достаточно, чтобы полностью привести в неисправность гидроусилитель.

Правильная эксплуатация — гарантия долговечности

Конечно, у гидравлического усилителя рулевого управления надежная конструкция. Система готова к длительной и безопасной эксплуатации: если соблюдать правила использования и грамотно за ней ухаживать. Под уходом имеется в виду регулярная замена жидкости, масла. Масло нужно менять периодически, используя только рекомендованные производителем марки и типы. У разных производителей продукт существенно отличается по характеристикам, так что лучше не искать альтернатив и не слушать чужих рекомендаций.

Подробные рекомендации по поддержанию системы в работоспособном состоянии можно найти в инструкции. Также автовладелец может обратиться с вопросами к официальному представителю компании, которая обслуживает автомобиль. Там можно получить конкретную информацию, актуальную для модели. Важно запомнить: правильная работа систем транспортного средства — в первую очередь гарантия безопасности водителя и пассажиров.