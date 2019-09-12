Volkswagen из-за санкций может прекратить сотрудничество с «Группой ГАЗ»

The Wall Street Journal со ссылкой на Олега Дерипаска написал, что Volkswagen AG предупредил «Группу ГАЗ» о возможном прекращении сотрудничества из-за санкций, которые США намерена ввести в ноябре 2019 года.

Из-за санкций Daimler AG еще в прошлом году прекратил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на предприятии российской компании.

Как отметили в издании The Wall Street Journal, российский автопроизводитель сейчас не имеет долгов перед западными кредитными организациями, но у него есть задолженность в 1,4 млрд перед российским государством.

В случае вступления в силу санкций в отношении ГАЗа, автопроизводитель будет вынужден пойти на сокращение штата, который сейчас насчитывает 65 тыс. человек.