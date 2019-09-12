Премьера кроссовера в стиле Ford Mustang пройдет в Лос-Анджелесе

Пока в американской компании активно тестируют новый кроссовер, выполненный в стиле маслкара Ford Mustang, инсайдерам удалось раскрыть новые детали о модели и дату презентации.



Согласно обнародованным данным, новый кроссовер будет представлен в середине следующего месяца, а местом проведения премьеры станет автосалон в Лос-Анджелесе.

За несколько дней до премьерного показана новинка может быть рассекречена производителем онлайн.

Еще стало известно, что новая модель от американской компании получит запас хода 500 км, а ее разгон окажется лучше, чем у Mustang.

Напомним, что новинка будет оснащена электрической установкой, и сейчас известна под рабочим названием Mach E.