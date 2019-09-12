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Премьера кроссовера в стиле Ford Mustang пройдет в Лос-Анджелесе

Новости
12.09.2019 20:06
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Пока в американской компании активно тестируют новый кроссовер, выполненный в стиле маслкара Ford Mustang, инсайдерам удалось раскрыть новые детали о модели и дату презентации.


Согласно обнародованным данным, новый кроссовер будет представлен в середине следующего месяца, а местом проведения премьеры станет автосалон в Лос-Анджелесе.

За несколько дней до премьерного показана новинка может быть рассекречена производителем онлайн.

Еще стало известно, что новая модель от американской компании получит запас хода 500 км, а ее разгон окажется лучше, чем у Mustang.

Напомним, что новинка будет оснащена электрической установкой, и сейчас известна под рабочим названием Mach E.

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