Новый кроссовер Honda выйдет на китайский рынок, по сути он становится неким аналогом актуального поколения Honda CR-V.

Honda 25 сентября запустит в продажу новый кроссовер Breeze, официальные фотографии которого уже появились в Сети.

Новинка будет отличаться от Honda CR-V, в том числе и габаритами, которые окажутся больше и составят: 4 634/1 855/1 679 мм. Колесная база автомобиля составит 2 661 мм.

Линейка двигателей Breeze будет представлена полуторалитровым 193-сильным агрегатом, пару которому составит вариатор или шестискоростная механика.

Крутящий момент будет передаваться на переднюю ось или все колеса. Сборка кроссовера будет организована на предприятии GAC и Honda.

Предварительная стоимость автомобиля составит 168 900 юаней или около 1,55 млн рублей.