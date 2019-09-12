Новый кроссовер Honda выйдет на китайский рынок, по сути он становится неким аналогом актуального поколения Honda CR-V.
Honda 25 сентября запустит в продажу новый кроссовер Breeze
12.09.2019 11:19
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Honda 25 сентября запустит в продажу новый кроссовер Breeze, официальные фотографии которого уже появились в Сети.
Новинка будет отличаться от Honda CR-V, в том числе и габаритами, которые окажутся больше и составят: 4 634/1 855/1 679 мм. Колесная база автомобиля составит 2 661 мм.
Линейка двигателей Breeze будет представлена полуторалитровым 193-сильным агрегатом, пару которому составит вариатор или шестискоростная механика.
Крутящий момент будет передаваться на переднюю ось или все колеса. Сборка кроссовера будет организована на предприятии GAC и Honda.
Предварительная стоимость автомобиля составит 168 900 юаней или около 1,55 млн рублей.
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